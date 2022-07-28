أبها 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستأهَّلَ منتخبُ تونس إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً بفوزه اليوم على منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0، في ختام مباريات المجموعة الخامسة من البطولة, وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها.وسجلَ أهدافَ منتخب تونس محمد عزيز ورائد بو شنيية بواقع هدفين لكل منهما، وهدف لكل من محمد الضاوي وزين الدين ساسي، ونالَ التونسي زين الدين ساسي جائزةَ أفضل لاعب في المباراة. وبتلك النتيجة ارتفعَ رصيدُ منتخب تونس إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، يليه منتخبُ البحرين بـ3 نقاط، ثم منتخب جيبوتي بدون رصيد.كما ضمنَ منتخبُ اليمن التأهُّلَ ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني، بعد أن حلَّ وصيفاً في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف منتخب الأردن المتصدر بـ4 نقاط.// انتهى //22:15ت م0140