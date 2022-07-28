القاهرة 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسحَقَّقَ فريقُ الإسماعيلي فوزاً كبيراً على مضيفه فريق الجونة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "خالد بشارة" بالغردقة ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز يرتفعُ رصيدُ الإسماعيلي إلى 29 نقطةً في المركز الثالث عشر، بينما تجمَّدَ رصيدُ الجونة عند 26 نقطةً في المركز الخامس عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها ،تغلَّبَ فريقُ طلائع الجيش على مضيفه فريق فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ،ليرتفع رصيد الطلائع إلى 41 نقطةً في المركز الخامس،بينما تَوَقَّفَ رصيدُ فاركو عند 35 نقطةً في المركز الثامن.// انتهى //22:46ت م0142