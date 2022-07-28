القطيف 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسحجز المنتخب السعودي الشاب للكرة الطائرة بطاقة الوصول للدور النصف نهائي من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، عقب تغلبه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في إطار منافسات دور الـ 8 من البطولة.ونجح الأخضر الشاب في الظفر بنتيجة الشوط الأول بنتيجة (25 – 18)، قبل أن يحقق المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بنتيجة (25 – 22).المنتخب السعودي استطاع حسم الشوطين الثالث والرابع، بتيجة (25 – 15) في الثالث، و(25 – 8) في الرابع.يذكر أن المنتخب السعودي سيلاقي نظيره العراقي في مواجهة مثيرة بالدور النصف النهائي عند الـ (7:30) من مساء غد الجمعة.من جانبه واصل المنتخب البحريني عروضه الجيدة، بعد أن حسم لقاءه مع المنتخب السوري بالتفوق عليه بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، جاءت نتائجها على النحو التالي: " (25 – 22) / (25 – 9) / (25 – 22) ".بدورها صادقت العراق على تألقها منذ انطلاق البطولة، وأكدت وصولها لدور الـ 4 عقب تخطيها الكويت في لقاء تمكن فيه من الفوز بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو التالي: " (25 – 22) / (25 – 23) / (25 – 21) ".وعلى مستوى باقي النتائج نجح المنتخب القطري في تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بتفوقه على المنتخب الأردني بثلاثة أشواط نظيفة في مواجهة تحديد المركزين الـ 9 والـ 10، ليحتل المركز التاسع، فيما اكتفى المنتخب الأردني بالمركز العاشر.// انتهى //23:12ت م0144