وادي الدواسر 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساُخْتُتِمَ مهرجانُ تمور وادي الدواسر الخامس- الذي نظَّمهُ مكتبُ البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة- فعالياتِه - يوم أمس - بحضور مُحافظِ وادي الدواسر المُكلَّف صالح بن سيف الرافع، وعددٍ من مسؤولي الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالمحافظة وعددٍ من المزارعين والمستثمرين.وجرى خلال الحفل - الذي أُقيمَ بمقرِّ المهرجان في حي الرويساء- تكريمُ شركاء النجاح من الأفراد والجهات الذين أسهموا في إنجاح المهرجان على مدى أربعة أيام.وأشار مُحافظُ وادي الدواسر - خلال التكريم- إلى أنَّ المهرجانَ كان فرصةً لتبادل الخبرات التصنيعية والتسويقية بين المشاركين والمستثمرين والمستهلكين، كما كان قناةً تثقيفيةً لمزارعي النخيل، وبيئة تنافسية بينهم، ومجالاً ترويحياً سياحياً لأهالي المحافظة.من جهته،أوضحَ مُديرُ مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة سهل بن سعد آل بوسباع، أنَّ المهرجانَ شهدَ إقامةَ العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تركَّزت حول تسويق منتجات التمور واستهدفَتْ صغارَ المزارعين، مؤكدًا أنَّ المهرجانَ حَقَّقَ الكثيرَ من العوائد الاقتصادية والاجتماعية،وأوجدَ قنواتٍ تسويقيةً متميِّزةً للمزارعين وتجَّارِ التمور، ووَفَّرَ فرصَ عملٍ للشبابِ،وطوَّرَ مهاراتِهم في البيع والشراء.// انتهى //23:14ت م0145