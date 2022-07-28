الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساختتمَ الاتحادُ السعوديُّ للريشةِ الطائرةِ بالعاصمة الرياض المعسكرَ التدريبي التحضيري للاستحقاقات القادمة للمنتخب السعودي للريشة الطائرة خلال الموسم الرياضي لعام 2022م، حيث أُقيمَ المعسكرُ في الصالات الخضراء لمدة 15 يوماً.وشاركَ بالمعسكر 18 لاعباً من فئات البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول، إذْ قَدَّمُوا مستوياتٍ مميَّزةً وحَقَّقُوا إنجازاتٍ خلال الموسم الرياضي السابق،وقد خُطِّطَ للمعسكر ليكونَ بيئةً مثاليةً لتبادل الخبرات بين اللاعبين المشاركين.وشملَ البرنامجُ التدريبي للمعسكر فترتين صباحيةً ومسائيةً، جرى خلالها التركيزُ على تقوية العضلات وتكثيف التمارين الاستعدادية داخل الملعب، إضافة إلى التركيز على تطوير اللاعبين مهارياً وعلى مستوى خطط اللعب الزوجي والفردي، بجانب استكشاف أبرز الصعوبات والعمل على تجاوزها.من جانبه،شَدَّدَ المديرُ الفنيُّ للاتحاد السعودي للريشة الطائرة المشرف على المعسكر عمَّار عوض على أهمية المعسكر؛كونه يهدفُ إلى رفع معدل اللياقة البدنية، والعمل على الإعداد البدني للاعبين،وخلق فرصة احتكاك بين أفضل اللاعبين بالمملكة من مختلف الفئات السنية, إلى جانب تطوير المهارات الفنية والعمل على التكتيك داخل الملعب وتحليل أداء اللاعبين والعمل على إصلاح نقاط ضعف اللاعبين وتقويتها،واختيار الأفضل خلال المعسكر لتمثيل المملكة في البطولات الخارجية.// انتهى //23:15ت م0148