الرياض 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واستنطلقُ - غداً- البطولةُ العربيةُ للكاراتيه للمنتخبات 2022 بالعاصمة المصرية القاهرة،وستقام منافسات الرجال والسيدات بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.وفي سياقٍ متصل،اُختتمتِ الدورةُ الرئيسيةُ للمدربين التي تصاحبُ برامجَ البطولة،حيث شاركَ 165 مدربًا ومدربةً بالدورة التي تأتي لضمان التطوير المستمر للمدربين العرب.من جانبه،رأسَ رئيسُ الاتحاد العربي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص - اليوم- اجتماعَ مجلس إدارة الاتحاد بالقاهرة, حيث استعرضَ المجتمعون الطلباتِ المقدمةَ من اتحادي الكويت وتونس بشأن استضافة البطولة العربية القادمة، إلى جانب المصادقة على اعتماد التعديلات بالنظام الأساسي للاتحاد المتوافقة مع النظام الدولي للعبة، والموافقة على منح أوسمة وشهادات تقديرية لمن حَقَّقُوا منجزاتٍ في دورة الألعاب العالمية بأمريكا 2022.وثَمَّنَ القناصُ - في تصريح لوكالة الانباء السعودية- للاتحاد المصري للكاراتيه ووزارة الرياضة المصرية حسنَ الضيافة والاستعداد المبكر والجاد لإنجاح البطولة، عادّاً ذلك عادة لا تستغربُ من جمهورية مصر وصنَّاع القرار الرياضي فيها.وأوضحَ أنَّ الاتحادَ العربي للعبة يعملُ على برمجة بطولاته لتتزامنَ مع الروزنامة العالمية والقرية؛سعياً لتقوية برامج استعدادات الاتحادات الوطنية.// انتهى //23:16ت م0149