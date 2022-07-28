نيويورك 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 332.04 نقطة، بما يعادل 1.03%, ليغلق عند 32529.63 نقطة ،بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 130.17 نقطة أو 1.08%, ليغلق عند 12162.59 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 48.82 نقطة أو 1.21%, ليغلق عند 4072.43 نقطة.‏// انتهى //23:35ت م0151