عمّان 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م واساختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، الاجتماعات الإعلاميَّة التي تعقدها الأمانة العامَّة لجامعة الدُّول العربيَّة، قطاع الإعلام والاتِّصال – إدارة الأمانة الفنيَّة لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتَّعاون والتَّنسيق مع الهيئة العربيَّة للبثّ الفضائي، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الدورة العادية الأخيرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمشاركة من الدول العربية إلى جانب خبراء ومعنيين بهذا المجال.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، إن الجامعة العربية بذلت جهدا كبيرا لمواجهة ظاهرة الإرهاب الخطيرة التي تهدد الأمن القومي والدول الوطنية والسلامة الوطنية والأمن العام وسلامة المواطنين بجميع الدول.وشدد السفير خطابي في تصريحات صحفية، على ضرورة وضع مقاربة استباقية وشمولية عربية لمواجهه ظاهرة الإرهاب تشمل تدخلا من الأطراف والمؤسسات المعنية بالشأن الديني والبرلماني والثقافي.وأشار السفير إلى أن كافة التوصيات التي خرجت عن الاجتماعات سترفع للوزراء في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقده بالعاصمة المصرية القاهرة منتصف سبتمبر المقبل، لاعتمادها بهدف تعزيز وإثراء الإستراتيجية الإعلامية العربية لمحاربة الإرهاب عبر كافة وسائل الإعلام ومكوناته المعنية بمواجهة الإرهاب سواء إعلام ورقي أو رقمي أو إلكتروني.// انتهى//23:58ت م0152