أبها 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأكمل منتخبا المغرب وفلسطين عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل، في أبها وخميس مشيط .وحقق منتخب المغرب فوزاً على منتخب فلسطين بهدف دون رد، في ختام مباريات المجموعة السادسة على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.وسجل هدف منتخب المغرب اللاعب أنس ميموني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بينما حصل زميله رضا الركوعي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليرتفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، مع منتخب فلسطين الثاني بـ3 نقاط، يليهما المنتخب السوداني بدون رصيد.وتأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الأولى، مع منتخبي الأردن واليمن من الثانية، ومنتخب الجزائر من الثالثة والمنتخب المصري من الرابعة، والمنتخب التونسي من المجموعة الخامسة، رفقة منتخبي المغرب وفلسطين من المجموعة السادسة والأخيرة.وتقام مباريات الدور ربع النهائي على مدار يوم الأحد المقبل.// انتهى //00:37ت م0002