رام الله 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة كان بداخلها ثلاثة فلسطينين قرب حاجز " حوارة" مما أدى لإصابتهم، مضيفة إلى أن قوات الاحتلال رفضت تسليم المصاب الثالث، واحتجزته.في الوقت نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي.// انتهى //01:01ت م0005