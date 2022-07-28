سياسي / مجلس الأمن الدولي يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
الجمعة 1443/12/30 هـ الموافق 2022/07/29 م واس
طرابلس 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واس
قرر مجلس الأمن الدولي أمس، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن أعضاء مجلس الأمن صوت خلال الجلسة منعقدة على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر.
وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها, بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بديلا لـ"يان كوبيتش" الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي.
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