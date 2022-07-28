الرياض 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسيقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في جمهورية أذربيجان، خلال المدة من 29 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في محافظة جدة.وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار البالغ عددهم 19 لاعبًا وهم :مبارك الدوسري، صالح القرني، محمد خاتم، سعود العتيبي، محمد الديحاني، علي الاصقه، محمد العجمي ، عبيد الشمري، أحمد فقيهي، خالد وهيب، يحيى طميحي، وليد صفحي، مهند الصبحي، وليد اليوبي، يزيد الخالدي، نايف ياكل، محمد هيازع، رمزي دكمان، ماجد شمهاني.وسيخوض أخضر الشاطئية خلال المعسكر عددًا من المباريات الودية بالإضافة لإجراء تمارين متنوعة على فترات مختلفة.// انتهى //01:33ت م0007