أديس أبابا 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية لإثيوبيا بقيمة 488 مليون دولار، في ظل زيارة مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر إلى أديس أبابا.وأوضحت السفارة الأمريكية لدى أديس أبابا في بيان لها أمس، أن واشنطن قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 488 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب إثيوبيا.وأشارت السفارة أن الجفاف الذي يجتاح البلاد, يهدد أكثر من 8.1 ملايين شخص في جنوب وجنوب شرق البلاد، مضيفا أن المساعدات الإنسانية تلبي الاحتياجات العاجلة لـ 4.8 ملايين شخص في جميع أنحاء إثيوبيا.ويقوم المبعوث الأمريكي هامر بجولة في المنطقة لمدة 9 أيام تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا، وتستمر حتى الأول من أغسطس.// انتهى //01:48ت م0008