باريس 30 ذو الحجة 1443هـ الموافق 29 يوليو 2022م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، إثر مغادرته باريس بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:صاحب الفخامة الرئيس إمانويل ماكرونرئيس الجمهورية الفرنسيةتحية طيبة:يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب فرنسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.ولفخامتكم تحياتي وتقديري.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراءباريس 30 / 12 / 1443هـ// انتهى //02:21ت م0012