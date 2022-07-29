الرياض 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد ورئيس وزراء ألبانيا يناقشان أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالاتولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.. ويعقدان اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدينولي العهد يجتمع مع المديرة العامة لليونسكو ويستعرضان المبادرات الثقافية السعوديةولي العهد يغادر باريس.. ويبعث برقية شكر لرئيس الجمهورية الفرنسيةالمملكة: مواقفنا ثابتة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغيرتوقيعُ عقود توريد لدعم مشاريع تنموية في باكستان عبر الصندوق السعودي للتنميةالمملكة ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربيةخلال النصف الأول من عام 2022 تنفيذ أكثر من 11 مليون عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر"ضبط 8 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في الرياض ومكة"التعاون الإسلامي" يدعو لتحويل التعرض للإسلام إلى فرص للتعريف بهالعسومي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية"العدل" تعلن رقمنة 15 مليون وثيقة عقارية في المدينة المنورةالاقتصاد السعودي الأعلى نمواً بالعالم في 2022وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( شراكة تاريخية) : يضيف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بعداً آخر للعلاقات السعودية - الفرنسية لتعزيز أواصر الصداقة المنتشية بتاريخ حافل من التعاون في مختلف الميادين.وأذكرت : ظلت العلاقة بين المملكة وفرنسا ثابتة في مواجهة العديد من المتغيرات والتحديات، لتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص.وأضافت : ولي العهد الذي حل ضيفاً مهماً على قصر الإليزيه، يأتي في كل زيارته الإقليمية والدولية محملاً بالأفكار والرؤى والخطوات العملية لبناء شراكات استراتيجية عنوانها الأبرز تحقيق التنمية والرخاء من خلال المقاربة ما بين الاقتصاد والسياسة.وزادت: ومن شأن زيارة ولي العهد تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس، في ظل معطيات التوافق على العديد من الملفات، والتعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين في العديد من المجالات المتعلقة بالبنية التحتية، كما أن هذه الشراكة مؤهلة لأن تخطو خطوات كبيرة في ظل الحراك الاستثماري الذي تشهده المملكة من خلال رؤيتها الطموحة 2030، مع الرغبة المشتركة في التعاون والتنسيق بين البلدين، باعتبار المملكة الاقتصاد الأعلى نمواً في العالم، وما تتمتع به فرنسا من خبرات وقدرات.وختمت : زيارة ولي العهد تأتي امتداداً لزيارة ناجحة في العام 2018م، تم في ختامها توقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار تتعلق بقطاعات صناعية، مثل: البتروكيميائيات ومعالجة المياه، كما تشمل السياحة والثقافة والصحة والزراعة, وهذه الزيارة وما شهدته من توقيع اتفاقيات ستنقل العلاقة السعودية - الفرنسية إلى مستوى متقدم من الشراكة الاستراتيجية، في ظل أرضية صلبة من التعاون والتوافق في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.// انتهى //07:08ت م0016