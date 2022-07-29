إسلام آباد 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد قيادات الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بأن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف ستكمل ولايتها الدستورية، وأن الانتخابات العامة المقبلة ستعقد في وقتها المحدد.واهتمت بالعقود التي تم التوقيع عليها أمس في إسلام آباد لتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية وأثاث لدعم مشروعي حرم الملك عبدالله بجامعة جامو وكشمير، ومستشفى الملك عبدالله التعليمي في مانسيرا، من منحة كريمة مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ إجمالي قدره 21.5 مليون دولارٍ.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات المصاحبة لها في أنحاء مختلفة من باكستان، فضلاً عن الخسائر المادية الناجمة عنها.وتطرقت إلى تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التزام حكومته بسرعة إكمال جميع المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في باكستان ضمن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتناولت صحف الجمعة متفرقات منها اضطرار العديد من البلدان النامية على الاقتراض من الجهات الدولية المناحة لمواجهة تداعيات الكساد الاقتصادي العالمي، ومطالبة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتضرر نحو ألف هكتار جنوب شرق فرنسا جراء حريق متعمد.// انتهى //07:41ت م0017