القاهرة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.ونشرت تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن جهود الدولة مستمرة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.وأشارت صحف الجمعة إلى المباحثات التي أجرتها وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط مع المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضُر، وتناولت سبل تعزيز التعاون لدعم أولويات الدولة التنموية.وأنبأت عن اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة، واعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ١٢ فلسطينًا بالضفة الغربية.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى إعلان منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة و5 وفيات في 78 دولة معظمها في أوروبا.// انتهى //09:09ت م0018