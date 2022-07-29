تونس 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتشديده خلال المحادثات على ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتأكيده على ضرورة إعداد مشروع نصّ آخر للمحكمة الدستورية.وأبرزت المحادثات التي أجرتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي، حيث تناولت علاقات التعاون بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها.وأشارت صحف الجمعة إلى فحوى الاتصالين الهاتفين اللذين أجراهما وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيريه الكندي والتشيكي حول علاقات تونس مع هذين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وأخبرت عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية ستيفن هكي، واستعرض خلال اللقاء آخر تطورات الملف الليبي.وتطرقت صحف تونس إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.// انتهى //09:47ت م0019