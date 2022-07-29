الرباط 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها على مخلفات الحرائق التي تجتاح من جديد غابات شمال البلاد بفعل موجة الحر والرياح القوية، لافتة إلى أن فرق الإطفاء مدعومة بوحدات من الجيش تكثف جهودها لإخماد البؤر المشتعلة، ولإنقاذ حياة الأهالي ونقلهم إلى أماكن آمنة.وتناقلت موجة الإدانة العربية والدولية للهجمات الأخيرة التي تعرضت لها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو "مونوسكو" والتي خلفت ثلاثة قتلى من القبعات الزرق، من بينهم جندي مغربي.وأوردت صحف الجمعة تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.وعرجت على إعلان البيت الأبيض عن تعافي الرئيس الأمريكي جو بادين من فيروس كورونا، مضيفة أنه لن يتمكن من العودة إلى العمل بشكل مباشر في هذه الفترة.وتطرقت صحف الرباط إلى دعوة منظمة الصحة العالمية إلى البلدان القادرة على تصنيع اللقاحات أو علاجات لمرض جدري القردة إلى زيادة انتاجها، فضلاً عن توفير التدابير الطبية المضادة.// انتهى //10:43ت م0023