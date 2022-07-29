المدينة المنورة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسوصل إلى المدينة المنورة أمس, 9694 حاجاً من عدة جنسيات , ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 261857 حاجاً.وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 249417 حاجاً , قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج, فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً, في حين وصل 4166 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.وبيّنت الإحصائية مغادرة 11055حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر , بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 180755 حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 81102 حاجاً مساء أمس.وتضنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام تنفيذ 925 زيارات ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة , في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرى مباشرتها 2558 عملية تفويج منذ بدء الموسم , بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1147 حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ 54 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج , وتنفيذ 399 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.// انتهى //10:45ت م0024