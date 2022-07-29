رام الله 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس بالضفة الغربية.وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس واعتقلت فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتهم وحطمتها، فيما اعتقلت فلسطيني آخر من بلدة تل جنوب نابلس.وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من منازل الفلسطينيين في قرية المنية شرق بيت لحم، ومخيم الدهيشة، وأخضعت سكانها للتحقيق.// انتهى //11:03ت م0025