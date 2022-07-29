الخرطوم 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد وزير الخارجية السوداني علي الصادق خلال لقائه أمس بكمبالا، وزير الدولة بالخارجية اليوغندي هنري أوكيلو أوريام، حيث اطلعه الصادق على نتائج اللقاءات التي أجراها بجوبا مع الرئيس سلفاكير ميارديت وكبار المسؤولين، إلى جانب اجتماعه برئيسي آلية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام المنشطة وآلية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية.وأبرزت الصحف تصريح وزير الري السوداني ضو البيت عبد الرحمن، أن بلاده تجري مشاورات مع مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية السودانية مفتوحة تجاه أي دعوات دولية وإقليمية للتسوية بشأن أزمة سد النهضة.ونقلت قول مدير منطقة شرق ووسط أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماسترد، إن عدم تنصيب حكومة مدنية، يؤدي إلى استمرار تدهور أوضاع السودان.وعرجت صحف السودان على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 12 فلسطينيًا بينهم أسرى محررون بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة، فيما اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى.// انتهى //11:46ت م0029