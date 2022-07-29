لندن 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بافتتاح ألعاب الكومونويلث 2022 بحضور ولي العهد أمير ويلز الأمير تشارلز، وبمشاركة أكثر من 6500 رياضي وإداري من 54 دولة حول العالم.وكتبت عن إعلان الحكومة تخصيص دعم مالي للمواطنين من أجل المساعدة في تخفيف تأثير الارتفاع في فواتير الكهرباء والغاز المتصاعدة بوتيرة عالية.وتناول في شأن منفصل المناظرة التلفزيونية التي جرت أمس بين المترشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مشيرة إلى أن تركيز وزير المالية السابق ريتشي سوناك على الاقتصاد، فيما أبرز أداء وزيرة الخارجية السابقة ليز تروس تركيزها على إعادة البناء والقضايا الدولية.وحذّرت صحف لندن من أن دول العالم النامية ستتأثر بشكل كبير من الاضطرابات الاقتصادية التي أفرزتها أزمة كورونا وغيرها من التحديات الإقليمية.// انتهى //12:40ت م0031