عنيزة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسينطلق فجر غد، مزاد عنيزة للتمور في المدينة الغذائية شرق عنيزة، الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة مع شركاء التنظيم.وسيتخلل موسم التمور بعنيزة العديد من الدورات والندوات وورش العمل واستعراض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى إقامة برامج خاصة لدعم الشباب ورواد الأعمال، إلى جانب فعاليات مصاحبه في الفترتين الصباحة والمسائية في قيصرية التمور في المنطقة المركزية وفي حائط حركان وجادة التمور في منطقة فلايح عنيزة.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المشرف العام على الموسم نزار بن حمد الحركان جاهزية مكونات الموسم واستعداد فرق العمل وجميع شركاء النجاح بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل بتكامل لضمان نجاح الموسم وخدمة المزارعين والتجار والمتسوقين.// انتهى //13:26ت م0034