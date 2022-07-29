القاهرة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماركا بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم مسؤول محلي، مؤكدًا دعمه الكامل للصومال في حربه ضد الإرهاب.وشدد في بيان له اليوم على ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية، لاجتثاث الإرهاب من جذوره و تعزيز السلم والأمن، وصولاً إلى التنمية الشاملة في كافة أنحاء الصومال، لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل.وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، وحكومة وبرلمان وشعب الصومال، ولأسر وذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //13:53ت م0036