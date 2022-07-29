نيودلهي 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسلقي طياران حتفهما في الهند بعد تحطم طائرة مقاتلة خلال طلعة تدريبية، حسبما أفاد سلاح الجو، مما عزز مخاوف السلامة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة.وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة ميغ-21 سقطت مساء الخميس في صحراء ولاية راجاستان الغربية بالقرب من مدينة بارمر.ويعد الحادث هو السادس الذي تمنى به طائرة ميغ-21 منذ يناير 2021، مع مقتل خمسة طيارين.وأوضحت القوات الجوية الهندية إن طائرة التدريب "تعرضت لحادث" وصدر أمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب تحطمها.// انتهى //14:11ت م0037