إسلام آباد 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني بلاوال بوتو زرداري التزام بلاده بأهداف ومبادئ منظمة "شنغهاي للتعاون" لتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.صرح بذلك خلال لقائه اليوم بوزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد حالياً في طشقند.واستعرض الجانبان خلال اللقاء التقدم المحرز في العلاقات الثنائية بين باكستان والصين، وبحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما ناقش الجانبان آخر تطورات الوضع في أفغانستان، مؤكدان أن السلام والاستقرار في أفغانستان يعد أمراً حيواً للتنمية الإقليمية والازدهار.وقال بيلاوال بوتو زرداري إن باكستان والصين لديهما تقارب كامل بشأن الاستفادة الكاملة من منظمة شنغهاي للتعاون كمنصة إقليمية مهمة للتنمية والاتصال.// انتهى //14:35ت م0039