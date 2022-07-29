جنيف 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واساطلع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون مجلس الامن الدولي أن وفد النظام رفض المشاركة في الجولة التاسعة من المحادثات الدستورية السورية التي كان من المزمع عقدها في ٢٥ يوليو الجاري مما أدى إلى تأجيلها، وأنه لن يشارك في المفاوضات قبل تلبية الطلبات المقدمة من روسيا الخاصة بنقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من جنيف.وأشار في إحاطة مغلقة لمجلس الأمن إلى أن هيئة المفاوضات السورية المعارضة اصدرت بيانا انتقدت فيه موقف النظام، وكررت دعوتها لاجتماع اللجنة بشكل منتظم في جنيف.وأفاد مكتب المبعوث الدولي أنه سيواصل مشاوراته مع جميع الأطراف ذات الصلة بهدف اجتماع اللجنة في أقرب فرصة ممكنة.وأعرب بيدرسون عن الأسف لتعطل المفاوضات بسبب أمور لا علاقة لها بالملف السوري، داعيا جميع الأطراف إلى حماية العملية السياسية السورية من تأثير الصراعات في أماكن أخرى من العالم ووضع مصالح السوريين في المقام الأول.وكانت موسكو قد عبرت عن رفضها لعقد الاجتماعات في جنيف بسبب انضمام سويسرا إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.// انتهى //14:43ت م0040