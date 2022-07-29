عمّان 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسانخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.02%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2592.8 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 9.3 ملايين دينار أردني مقارنة مع 7.5 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 25.1%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 46.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 37.3 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 24.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 21236 صفقة.// انتهى //14:45ت م0041