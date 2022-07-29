إسلام آباد 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاوال بوتو زرداري مع وزير الخارجية الأفغاني المؤقت أمير خان متقي، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون" في العاصمة الأوزبكية طشقند.وأكد الوزير الباكستاني التزام بلاده بدعم أفغانستان لتكون دولة مستقرة وآمنة ومزهرة، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية معها على كافة المستويات بما في ذلك الروابط الشعبية.وأضاف أن باكستان ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الأفغان ليتمكنوا من التغلب على الآثار السلبية التي خلفتها الكوارث الطبيعية الأخيرة.// انتهى //14:46ت م0042