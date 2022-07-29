حجة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال الفترة من 13 حتى 19 يوليو 2022م في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 24 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 78 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 45 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مريضًا، فيما صرفت الأدوية لـ 167 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 8 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.كما راجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضاً، ونفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.// انتهى //14:56ت م0046