عام / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين تواصل تقديم خدماتها العلاجية خلال أسبوع
الجمعة 1443/12/30 هـ الموافق 2022/07/29 م واس
حجة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واس
واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 13 حتى 19 يوليو 2022م في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 24 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 78 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 45 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مريضًا، فيما صرفت الأدوية لـ 167 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 8 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
كما راجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضاً، ونفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.
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14:56ت م
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