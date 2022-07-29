تعز 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 63 طناً و665 كيلوغراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 3.570 فرداً.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //15:26ت م0048