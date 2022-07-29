جيزان 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات صبيا، أبو عريش، وهروب، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال ومركز الفطيحة ، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //15:26ت م0049