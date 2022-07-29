أبها 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسانطلقت أمس فعاليات مهرجان صيف أبها 2022 تحت شعار "فوق الجبال"، وذلك في منطقة فعاليات سما أبها، عبر 6 مناطق ترفيهية وفنية تضم عددًا من المطاعم العالمية والمحلية، إلى جانب مشاريع رواد أعمال محلية، وفنون استعراضية عالمية على مساحةٍ تقدّر بـ 126 ألف متر مربع".وشهدت منطقة التسوق إقبالاً على مشاريع رواد الأعمال، التي شملت عددًا من المنتجات في مجالات الأزياء والعناية وكذلك الهدايا التذكارية، التي تميزت بصناعة ومواد سعودية تعكس هوية وثقافة محلية تتماشى مع متطلبات العصر.كما أسهمت خطة المرور في توافد زوار المهرجان بسلاسة من خلال 3 مواقع ونقل ترددي من وإلى موقع المهرجان في سما أبها.يذكر أن المهرجان يستقبل زواره يوميًا من الساعة الـ 4 مساءً حتى 12 صباحًا، ولمزيد من المعلومات حول تذاكر الدخول يرجى زيارة منصة "روح السعودية".// انتهى //15:31ت م0051