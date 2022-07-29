بيساو 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى غينيا بيساو، لفخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسكو أمبالو.ونقل السفير النفيعي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لشعب غينيا بيساو بالمزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //16:02ت م0055