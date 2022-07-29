جدة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واستعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع مركز البحوث الإحصائية والاقتصاديـة والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسريك"، ورشة عمل - عبر تقنية الاتصال المرئي - لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك خلال الفترة 2 - 4 أغسطس المقبل، بمقر سيسريك في أنقرة.ويشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورعاية الطفولة، وحماية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين وإدماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة، إلى جانب مختصين من المنظمات الدولية الشريكة مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.وستتيح الورشة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات في مجال التنمية الاجتماعية.وستتناول الورشة عروضاً عن إستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، وإستراتيجية المنظمة لحماية كبار السن، ومشروع خطة عمل المنظمة لتمكين وإدماج ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الفرص التي توفرها أجهزة مؤسسات المنظمة والمؤسسات الشريكة على المؤسسات الوطنية المعنية لتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية.// انتهى //16:10ت م0056