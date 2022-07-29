بريدة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسينطلق مهرجان بريدة للتمور الاثنين المقبل، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم، وهيئة فنون الطهي، ويستمر 30 يوماً، بمدينة التمور ببريدة.وأوضح المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جار الله الصوينع، أن فرع الوزارة أنهى استعداداته للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي وزيادة حجم المبيعات السنوية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، منوهاً بالدعم والمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للمهرجان على جميع الأصعدة، وتهيئة منظومة الخدمات للمزارع والتاجر والمستهلك.يذكر أن المهرجان يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين.// انتهى //16:17ت م0057