الباحة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة مضامين حملة "حقُّ الله" التوعوية، وذلك من خلال عرض المحتوى التوعوي عبر الشاشات الإلكترونية بالتعاون مع بلدية الحجرة.ويأتي ذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، عبر النشر الإعلامي والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التوعية التقنية الحديثة.وتهدف الحملة إلى التوعية بتعظيم قدر التوحيد وتعزيز العقيدة الصحيحة، وبيان جهود المملكة في حماية عقيدة الإسلام، إذ تستهدف المجتمع بجميع شرائحه، عبر برامج متنوعة، من خلال الوسائل التوعوية المختلفة وهي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية المتميزة لتحقيق رسالتها وتحصيل أهدافها ومقاصدها.// انتهى //16:19ت م0058