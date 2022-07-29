إسلام آباد 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاوال بوتو زرداري اليوم مع نظيره وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون" المنعقد في طشقند.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وطاجيكستان، وسبل تنميتها لاسيما في مجالات التجارة والاقتصاد، إلى جانب استعراض تطورات الوضع في أفغانستان.وأكد زرداري التزام باكستان بدعم الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار والسلام في المنطقة.// انتهى //17:06ت م0060