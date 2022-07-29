بغداد 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسسجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء كوفيد19- إلى 25 ألفًا و311 حالة.وأفادت وزارة الصحة في العراق اليوم في تقرير اليوم بأنه تم تسجيل 2085 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و442 ألفًا و499 إصابة.وأوضح التقرير أن إجمالي المطعّمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و988 ألفا و498 شخصًا.// انتهى //17:21ت م0061