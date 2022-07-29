القاهرة 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأدان المرصد العربي لحقوق الإنسان ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من أكاذيب ومعلومات مضللة عن تعامل المملكة المغربية مع صحفيين ومعارضين.وأكد المرصد في بيان له اليوم أن مثل هذه التقارير المسيسة لن تثني المملكة عن مسيرتها الرائدة في مجال الحريات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير مستمدة ذلك من دستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة واحترام الحقوق.وانتقد المرصد، البيان المغرض لهيومن رايتس ووتش عادّةً إياه ”سقطة جديدة“ للمنظمة التي دأبت على إصدار بيانات بهدف تبني مواقف مسيسة ومغرضة ولا تمت للعمل الحقوقي بصلة، وإصرارها على تشويه صورة الأوضاع الداخلية للبلدان العربية دون أن تقدم دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل وابتعاد المنظمة عن المصداقية في إعداد تقاريرها.// انتهى //18:25ت م0066