نجران 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واستطلق جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، بعد غدٍ، ( 11 ) برنامجاً تدريبياً - عن بعد - تستهدف الطلاب، وذلك خلال الإجازة الصيفية.وتتضمن البرامج "الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، والاحتراف في عالم الأوفيس، ومهارات التخطيط الشخصي، ومقدمة في تقنيات الواقع الافتراضي، والحوسبة السحابية، والعلاقات العامة، والتكيف مع متطلبات الحياة الجامعية بنجاح، والتحقيق الجنائي الحاسوبي، والمهارات الأساسية لطريق المستقبل، وكيفية استثمار المرحلة الجامعية في تطوير الذات، وحوكمة البيانات".وأوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد الشهري أن البرامج تهدف إلى إكساب المتدربين مجموعة من مهارات تطوير الذات، والمهارات العملية والخبرات المناسبة، وكذلك إعدادهم وتأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن التسجيل سيكون متاحاً عبر الرابط : https://tadreb.nu.edu.sa .// انتهى //18:32ت م0067