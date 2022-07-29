الرياض 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واساختار الاتحاد العالمي للتايكوندو العميد شداد العمري مشرفاً بلعبة التايكوندو، في بطولة التضامن الإسلامي، المقرر انعقادها أغسطس القادم بقونية التركية.ويأتي اختيار العمري نظير خبرته الإدارية والفنية، إذ يشغل بالإضافة إلى رئاسته للاتحاد اللعبة في المملكة، عضوية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائباً أول لرئيس الاتحاد العربي للتايكوندو، بجانب خبرات أخرى جمعها إبّان إشرافه على الدورات الرياضية العسكرية رئيساً للجنة الفنية في الاتحاد العسكري الرياضي على مدى سنوات.من جانبه أكد العمري أن الثقة التي حظي بها تكليف أكثر منها تشريف، مؤكداً أنه سيعمل مع جميع المشاركين في تنظيم مسابقات لعبة التايكوندو في هذه التجمع العالمي الكبير لإظهارها بمثالية، وبما يعكس ما وصلت إليه رياضة التايكوندو على الصعيدين المحلي والخارجي.// انتهى //18:33ت م0068