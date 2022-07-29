نجران 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة للمكسرات والبنّ والعطّارة، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.وجرى خلال الجولة زيارة 76 محلاً، وتحرير 4 مخالفات تجارية، إلى جانب ضبط قضية غش تجاري لإحدى المنشآت، وتم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات.وأكدت التجارة أن الجولات مستمرة على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو اشتباه حالات تستر تجاري.// انتهى //18:34ت م0069