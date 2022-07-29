واشنطن 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأعلن صندوق النقد الدولي، اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 حول السياسات المشتركة للدول الأعضاء في اتحاد عملة شرق الكاريبي.وأفاد الصندوق، في بيان صحفي، أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5 في المئة في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7 في المئة في عام 2022، مما يجعل الإنتاج لا يزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.وقال: إنه من المتوقع أن يظل العجز المالي كبيرًا، نظرًا لاستمرار الإنفاق المرتبط بالوباء والكوارث والدعم المؤقت لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن ثم الحفاظ على إجمالي احتياجات التمويل والدين العام عند مستويات مرتفعة على المدى القريب.// انتهى //18:34ت م0070