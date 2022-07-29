الرياض 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واستغلب المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة - اليوم - على نظيره العماني 63 - 33، في أولى مبارياته بالبطولة الخليجية للمنتخبات تحت 18 عاماً المؤهلة لكأس آسيا، بصالة نادي الوصل بدبي الإمارتية.وفرض الأخضر سيطرته طوال مجريات اللقاء، إذ أنهى الفترة الأولى لصالحه بـ 27 - 4 ، فيما شهدت الفترة الثانية مشاركة جميع اللاعبين البدلاء، وانتهت لصالح المنتخب السعودي 41 - 10 ، إذ واصل سيطرته في الفترة الثالثة وأنهاها لمصلحته 50 - 25، واستمر هذا التفوق في الفترة الرابعة حتى نهاية اللقاء بفوزه 63 - 33.يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه - غداً - في ثاني مبارياته بالبطولة نظيره الكويتي عند الـ30 : 7 مساءً بتوقيت المملكة.// انتهى //19:12ت م0074