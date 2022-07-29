العلا 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسإعداد وتصوير : علي الشهرانيتعد مدينة العلا إحدى الوجهات السياحية التي يقصدها الناس من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، لما تحتويه من طبيعة متنوعة، ومواقع أثرية تعاقبت عليها العديد من الحضارات منذ آلاف السنين.وفي فصل الصيف يقوم العديد من السياح بقطع مسافات طويلة وسط جبال العلا الشامخة، للبحث عن الهدوء، والابتعاد عن زحام المدن، والتلوث الضوئي، لمشاهدة النجوم في السماء الصافية، وأخذ الصور والفيديوهات الاحترافية، من خلال شركات معتمدة ومخصصة لتنظيم الرحلات.كما يعـد شهر يوليو من الأشهر التي تظهر فيه مجرّة "درب التبانة" بشكل واضح بعد غروب الشمس، حيث رصدت عدسة "واس" بعض المشاهد للمجرة وهي تعانق بعض جبال ‫العلا، والتي شكلت لوحة فنية من صنع الخالق.// انتهى //19:48ت م0078