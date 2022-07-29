الرباط 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ - اليوم- على انخفاض في التعاملات، حيث سجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.14%، مسجلًا 11.818,46 نقطةً.وانخفضَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.11% ليستقر عند 954,65 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.09% مسجلًا 882,14 نقطة.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 30,97 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 614 مليار درهمٍ مغربي.// انتهى //20:19ت م0079