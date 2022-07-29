أبها 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واسعَقَدَتِ اللجنةُ المنظِّمةُ لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022م - اليوم -، اجتماعاً في مدينة أبها بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، وأعضاء اللجنة.واطَّلَعَ المجتمعون على التقارير الواردة من لجان البطولة، بشأن مباريات دور المجموعات التي اختتمت أمس.وقَدَّمَ الدكتور السلمي الشكرَ لجميع أعضاء اللجنة، واللجان المعاونة على نجاح مباريات دور المجموعات من جميع النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية والإعلامية وكذلك على صعيد التحكيم، مثمِّناً للحكام حسنَ إدارتهم المباريات السابقة، ولمسؤولي الملاعب على نجاحهم في عملية صرف مياه الأمطار التي هطلت خلال دور المجموعات.وناقشَ الاجتماعُ الاستعداداتِ لمباريات الدور ربع النهائي والأدوار النهائية القادمة، وتحضيرات جميع اللجان لضمان استمرارية العمل بنجاح في المرحلة المقبلة، فيما أبدى أعضاءُ اللجنة سعادتَهم بعدم تسجيل أي احتجاجات خلال المباريات السابقة، ولم تتعطَّل لظروف الطقس وهطول الأمطار.وعَدَّ الأمين العام وصولَ المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة التالية تتويجاً لمجهود اللاعبين بعد مباريات مثيرة لم يتم حسم المتأهلين منها حتى اللحظات الأخيرة، مقدماً شكره لجميعَ المنتخبات التي حرصت على المشاركة بأفضل المستويات، منوهاً باستضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم للبطولة، استناداً لحسن التنظيم والاستضافة، مثمِّناً لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم توفيرَ سبل الراحة كافة لجميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.// انتهى //20:41ت م0080