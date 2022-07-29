أبها 30 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 29 يوليو 2022 م واساُختتمت - أمس - مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخباً.وعن المجموعة الأولى تأهلَ المنتخبُ السعودي بعد تصدُّره جدول الترتيب من فوزين وجمع 6 نقاط، يليه منتخبُ موريتانيا بـ3 نقاط ثم منتخب العراق بدون رصيد.وفي المجموعة الثانية تصدَّرَ منتخبُ الأردن جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل،وتأهل معه منتخب اليمن ضمن أفضل ثوانٍ برصيد 3 نقاط، بينما ودع المنتخب الإماراتي منافسات البطولة بعد أن جمع نقطة واحدة.وعن المجموعة الثالثة تأهلَ المنتخبُ الجزائري الذي حقق العلامة الكاملة بانتصارين جمع بهما 6 نقاط، بينما ودَّعَ البطولةَ منتخبا ليبيا ولبنان.وفي المجموعة الرابعة حَقَّقَ منتخبُ مصر فوزين جمع بهما 6 نقاط أيضًا، وتأهلَ إلى المرحلة المقبلة،وحلَّ بعده منتخبا عمان والصومال في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.وتربَّعَ منتخبُ تونس على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ليضمنَ التأهلَ إلى دور الثمانية،بينما غادرَ منتخبا البحرين وجيبوتي منافسات البطولة من مرحلة المجموعات.وعن المجموعة السادسة والأخيرة تأهلَ منتخبا المغرب وفلسطين في المركزين الأول والثاني توالياً برصيد 6 نقاط لمنتخب المغرب و3 نقاط لمنتخب فلسطين، بينما غادرَ منتخب السودان البطولة.وبذلك تكون المنتخبات المتأهلةُ للدور ربع النهائي هي السعودية والأردن واليمن والجزائر ومصر وتونس والمغرب وفلسطين إلى الدور ربع النهائي.// انتهى //20:55ت م0083